Rafael Bailão, ex-concorrente de 'O Dilema', tem novo namorado e está a viver uma bonita história de amor.

"Durante muitos meses tentei não me importar com o amor. A minha maneira de ver a vida mudou desde que participei num reality show. Na altura, acabei por me afastar de todos. Foi então que decidi procurar ajuda e fortalecer o meu emocional. Tudo isto em segredo. Sem a necessidade de colocar vídeos sobre isso nas redes sociais", começou por realçar o jovem cantor, que se tornou conhecido do público ainda em criança quando entrou no concurso 'Uma Canção Para Ti'.

"Foquei-me na minha vida profissional e pessoal. Abracei novos projetos e deixei outros que não me acrescentavam. No final, faltou sempre o amor", disse ainda ao partilhar um vídeo com diversos momentos românticos passados ao lado do seu novo amor.

Ora veja:

Leia Também: Há pessoas enganadas por contas falsas com o nome de Rafael Bailão