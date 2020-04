Morreu o ator Brian Dennehy, aos 81 anos. O artista - que fez parte do elenco do primeiro filme 'Rambo', 'A Fúria do Herói' - faleceu esta quarta-feira, 15 de abril, como adianta o TMZ.

Brian, que também esteve em filmes como 'Cocoon', 'Silverado' e 'Presumível Inocente', morreu de causas naturais.

Uma notícia que foi também confirmada pela filha do ator, Elizabeth Dennehy, no Twitter.

"É com grande pesar que anunciamos que o nosso pai, Brian, morreu na noite passada, de causas naturais, não relacionadas com a COVID-19", começou por dizer na rede social.

"Maior do que a vida, extremamente generoso, pai e avô orgulhoso e dedicado, deixará saudades à sua esposa Jennifer, à família e aos muitos amigos", rematou.

