Morreu o cantor Johnny Nash, conhecido do grande público por ser o autor e intérprete do tema 'I Can See Clearly Now'. Tinha 80 anos.

De acordo com declarações do seu filho à CBS, o músico morreu em sua casa esta terça-feira, dia 6, devido a causas naturais.

"Ele foi um pai maravilhoso e um homem dedicado à família. Amava as pessoas e o mundo. A sua falta será sentida em toda a comunidade. A família era tudo para ele", disse seu filho ao TMZ, site especializado em notícias de celebridades.

Johnny Nash, "o primeiro cantor não Jamaicano a gravar reggae na Jamaica", era dono de um carreira que transitava entre o pop e o reggae. Em 1950 estreou-se como ator, mas o ponto alto da sua carreira acontece em 1972 - quando escreveu e deu voz a 'I Can See Clearly Now', que também ficou conhecida na voz do jamaicano Jimmy Cliff.

'I Can See Clearly Now', recorde-se, vendeu mais de um milhão de cópias e esteve quatro semanas no top da Billboard.

Siga o link

Leia Também: Guitarrista Eddie Van Halen morre aos 65 anos vítima de cancro