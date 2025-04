A estrela de reggae Max Romeo, cantor de temas como 'War Ina Babylon' e 'Chase the Devil', morreu na sexta-feira, dia 11 de abril, aos 80 anos.

A notícia foi comunicada através da sua página de Facebook, no sábado, dia 12, onde publicaram uma fotografia do artista e escreveram: "É com profunda tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Max. Estamos profundamente gratos com as demonstrações de amor e homenagens, e pedimos, gentilmente, privacidade neste momento. As lendas nunca morrem."

De acordo com o The Guardian, Max Romeo sofria de problemas cardíacos.

O músico nasceu na Jamaica a 22 de novembro de 1944 e começou por fazer parte de um grupo chamado The Emotions antes de construir carreira a solo no final dos anos 60.

O primeiro grande sucesso foi o tema 'Wet Dream', de 1969, que apesar de ter sido banido das rádios da BBC devido à letra atrevida, conseguiu estar no top 10 britânico, recorda a Billboard.

Depois levou um rumo mais político, a canção 'Let the Power Fall on I', de 1971, tornou-se o tema da campanha do político Michael Manley, que foi eleito em 1972.

Após lançar o álbum 'Reconstruction', em 1977, Max Romeo mudou-se para Nova Iorque e colaborou com os Rolling Stones. 'Words From the Brave' foi o seu último trabalho de estúdio, de 2019.

Em 2023, o cantor entrou com um processo contra a Universal Music Group e a Polygram Publishing pela falta de pagamentos de royalties, tendo pedido na altura 15 milhões de dólares.

