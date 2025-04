Jean Marsh morreu no domingo, dia 13 de abril, em sua casa em Londres, vítima de complicações provocadas pela demência, como explicou Michael Lindsay-Hogg ao The New York Times. Tinha 90 anos.

A escritora e atriz inglesa Jean Marsh nasceu no dia 1 de julho de 1934, em Londres, e contou com uma vasta carreira. Foi, por exemplo, uma das responsáveis pela série 'A Família Bellamy', de 1971, com Eileen Atkins, e ganhou um Emmy pelo papel principal como Rose Buck.

No que diz respeito à vida pessoal, a atriz envolveu-se com atores de classe alta, como recorda a People, e esteve casada com Jon Pertwee entre 1955 e 1960. Em 2012, relata ainda a revista, a falecida rainha Isabel II nomeou-a Oficial da Ordem do Império Britânico.

