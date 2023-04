Morreu aos 13 anos o cantor e ator Arthur Singer. O Brasil está em choque e de luto profundo pela perda do jovem artista, que em 2021 deu cartas no programa 'Canta Comigo Teen', da Record.

A devastadora notícia foi confirmada pela família de Arthur, que fez parte de musicais como 'The Pilgrims' e 'Matilda', através de uma emotiva partilha nas redes sociais.

"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está num lugar onde não haverá mais dor e sofrimento", começaram por declarar.

"Durante estes 13 anos em que estivemos com o Arthur, dedicámo-nos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo o que ele queria fazer (cantar, representar, participar num programa de TV, viajar, etc) ele conseguiu. [...] Vivam intensamente, pois a nossa vida é um sopro e conseguimos sentir isso com a ida do nosso filho", completaram os pais.

Numa entrevista ao site Gshow, a mãe do menino explicou que ele teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico causado por uma má formação que nunca foi detetada.

"Má formação essa que nunca foi detetada, porque o meu filho nunca reclamou de dor de cabeça e só procuramos fazer uma ressonância quando temos uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso, mas, segundo os médicos, o meu filho teve uma má formação", adiantou, dando conta de que o corpo do jovem Arthur será agora usado como "dador de órgãos".

Por último, os pais quiseram deixar claro que o problema de saúde que terá levado à morte do filho em nada esteve relacionado com o facto de este ter tomado a vacina da Covid-19. "Quero dizer que sou absolutamente a favor da vacina e que não tem absolutamente nada a ver. Foi uma questão de má formação mesmo", completou.

