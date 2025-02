Kadance Fredericksen, vencedora do concurso Miss Okaloosa County Teen, nos Estados Unidos da América, morreu vítima de um acidente de automóvel.

A jovem, de 18 anos, seguia no seu carro quando colidiu com um camião em Santa Rosa, Flórida, no passado dia 17 de fevereiro.

A informação da morte da modelo foi confirmada pela sua família à estação de televisão WKRG.

O condutor que seguia no outro veículo sofreu apenas ferimentos ligeiros.