Georgina Rodríguez deixou a nostalgia tomar conta do seu coração. Na tarde de sábado, 8 de abril, a namorada de Cristiano Ronaldo resolveu recordar uma das primeiras compras milionárias que fez ao lado do companheiro.

"Aquela tarde de verão em que fomos comprar o nosso barco", começou por escrever no Instagram, referindo-se ao barco de luxo onde o casal passou uma grande temporada no verão de 2020 e onde desfruta de férias sempre que tem disponibilidade.

Por fim, a modelo quis ainda recordar "algumas fotos [disponíveis na galeria] daquele verão mágico" de 2020 - todas passadas em família, com Ronaldo e os filhos de ambos, a bordo do barco do casal.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, recorde-se, assumiram o namoro em 2017 e desde então não mais se largaram.

