Georgina Rodríguez começou a manhã de sexta-feira, 27 de dezembro, com novas fotografias da viagem natalícia que a família fez ao Polo Norte, Finlândia.

A modelo mostrou-se a bordo do jato privado de CR7, com os filhos, e com o look ideal para a neve que elegeu para a ocasião. Porém, o que saltou à vista foi uma fotografia na qual exibe o que poderá ter sido o presente de Natal que Cristiano Ronaldo lhe deu.

A imagem acima referida mostra a mão e braço de Georgina com um anel de diamantes e um relógio igualmente cheio de brilho. Terão sido as joias, certamente avaliadas em milhões de euros, a prenda do jogador português?

Espreite esta e outras imagens na galeria.

Leia Também: Georgina e Cristiano Ronaldo têm momento a dois na Lapónia