Nick Cave revelou, numa entrevista à BBC Radio 4, ter sentido "repulsa" pelo trabalho após a morte inesperada dos filhos.

Arthur tinha 15 anos quando morreu após cair acidentalmente de um penhasco em Brighton, em 2015. O irmão, Jethro, viria a falecer em Melbourne, em 2022.

"Sempre achei que a arte era, no final do dia, tudo. Mas, depois do Arthur ter morrido, 'fechei o escritório'. Tive uma certa repulsa", referiu, citado pelo Daily Mail.

"Continuo a trabalhar muito, mas é diferente. Sinto responsabilidade perante os meus filhos e a minha mulher para ser cidadão, marido, essas coisas são a força atrás da minha criatividade", continuou.

"O que quero tentar fazer e quero que as pessoas saibam é que há um mundo depois da dor. A dor da perda e o amor estão sempre ligados."

