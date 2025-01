A influenciadora digital Reyna Dunlap foi encontrada morta na sua casa de férias em Cleveland, para onde viajou para fazer o casting para o reality show 'Baddies Midwest'.

Considerada a 'The Nude Queen', Dunlap tinha 82 mil seguidores no X e 17 mil no Instagram. Perdeu a vida aos 30 anos, noticia a revista People.

A irmã de Kira criou uma página GoFundMe para angariar dinheiro para as cerimónias fúnebres.

Não foram reveladas as causas da morte, mas há suspeitas de overdose.

