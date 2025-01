O cantor e saxofonista irlandês Paddy Cole morreu aos 85 anos. Em 2022, foi diagnosticado com um cancro incurável no pulmão e estava a receber tratamento hospitalar, revela o Daily Mail.

Paddy pisou um palco pela primeira vez aos 12 anos de idade, tendo começado a carreira nos anos 1960 com o grupo Capitol Showband.

No início dos anos 1970, mudou-se para Las Vegas (EUA), onde se juntou a outro grupo de músicos irlandeses na The Big Eight Showband.

O músico, que vivia atualmente em Dublin (Irlanda), deixa a mulher, Helen, e os filhos, Pat, Pearse e Karen.

