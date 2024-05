Morreu a atriz Susan Buckner, mais conhecida por interpretar Patty Simcox em 'Grease', de 1978. Tinha 72 anos. A notícia foi confirmada pela assessora de imprensa da família, de acordo com a People.

"A Susan morreu pacificamente no dia 2 de maio, rodeada dos entes queridos", disse Melissa Berthier, assessora de imprensa da família.

Já a filha da artista, Samantha Mansfield, acrescentou à revista que a "luz" da mãe "irá fazer falta para sempre". "Tive muita sorte de poder chamá-la de melhor amiga", destacou ainda.

Susan Buckner nasceu em 1952 em Seattle e venceu o Miss Washington em 1971. Entre os trabalhos que fez no mundo do entretenimento, destaca-se o papel em 'Grease', com John Travolta e Olivia Newton-John.

