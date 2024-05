Morreu Ian Gelder, ator da série 'A Guerra dos Tronos'. Tinha 74 anos.

A morte foi anunciada pelo marido, Ben Daniels, através de um comunicado nas redes sociais.

"É com uma profunda tristeza e coração partido em milhões de pedaços que faço esta partilha para anunciar a morte do meu querido marido e parceiro de vida, Ian Gelder", lê-se

"Mesmo sabendo que ele passou pelas piores três semanas da vida dele, ainda transmitia alegria e amor", sublinha.

Ian, conforme destaca o companheiro, foi diagnosticado com cancro da via biliar em dezembro, sendo que a morte aconteceu no dia 6 de maio.

"Ele era a minha rocha e éramos parceiros há mais de 30 anos. Se não estávamos juntos, falávamos todos os dias", continua.

"Era o ser humano mais amoroso e generoso. Era um ator maravilhoso e toda a gente que trabalhou com ele foi tocada com o seu coração e luz. Honestamente, não sei o que farei sem ele ao meu lado", nota, referindo por fim que a fotografia que partilhou foi tirada no Natal, depois de ter ido ao hospital.

