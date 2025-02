Bárbara Norton de Matos recebeu os mais diversos elogios depois de partilhar com os seguidores das redes sociais um dos seus visuais.

A atriz, de 45 anos, posa com um look todo preto, com leggings de napa, top e casaco de cabedal preto, escolha que lhe conferiu um estilo mais 'roqueiro'.

"Calma Sandy. Sou mesmo old school [à antiga]", realçou na legenda, referindo-se à personagem que foi interpretada por Olivia Newton-John no filme 'Grease' (1978).