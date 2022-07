As audiências televisivas continuam a não ser favoráveis à TVI, o que leva a imprensa cor de rosa a avançar com a possibilidade de a direção do canal viver momentos conturbados.

Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento da TVI, partilhou esta quinta-feira uma mensagem onde se revela positiva e com força para enfrentar os alegados momentos delicados pelos quais passa o canal que agora representa.

"Não foque nas tempestades, olhe ao redor para enxergar os focos de luz que são muito mais poderosos do que qualquer escuridão. Se a sua alma for leve, se você cultivar a calmaria dentro de si, vai ter sempre motivos para sorrir, para transparecer o brilho da gratidão pela vida em seu olhar", cita a comunicadora.

