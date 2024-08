Nininho Vaz Maia é o protagonista da capa da revista 'Cristina' do mês de agosto. A revelação foi feita por Cristina Ferreira através de uma partilha nas redes sociais onde mostra um retrato do conhecido músico português.

"O olhar. A voz. A força. A família. A história. Conversar com o Nininho é juntar tudo isso e perceber que é feito de verdade. Na maneira como vê o mundo. Na maneira como vive", começa por dizer.

"A vida tem-no levado por caminhos mágicos. De um momento marcante, de provação e dificuldade, deu o salto para o sonho. Hoje, é um nome maior da cultura portuguesa. De cada vez que sobe ao palco, representa com orgulho a garra do povo cigano. Está-lhe no sangue", reconhece.

"Desta nossa conversa, guardo o mesmo que da primeira vez em que o entrevistei. A gratidão. A humildade. E até algum nervosismo. Gosto dele. Deus sabe que é verdade", nota por fim.

Ora veja: