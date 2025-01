No jogo 'Duas verdade e uma mentira', Miguel Vicente fez uma revelação aos colegas da casa relativamente aos seus planos para o futuro. O concorrente do 'Secret Story - Desafio Final' contou que tem apostado na área da agricultura, revelando no quê.

À conversa, e depois de ter referido que não acreditava que saía este domingo, Miguel notou que prepara-se para criar uma marca própria de medronho, bebida típica do Algarve de onde é natural.

Poderá ver o momento aqui.

