Miguel Vicente já viveu dias melhores. O ex-concorrente do 'Big Brother' teve uma semana intensa com o anúncio do fim do namoro com Bárbara Parada e com o cancelamento do jantar que iria ter para se encontrar com os fãs.

Numa nova publicação feita nas redes sociais, o algarvio brincou na legenda mas alguns fãs acabaram por lhe deixar algumas críticas.

"Baixa o ego e volta a ser o Miguel humilde", "acho que estás um pedante e que a continuares a viver para os teus amigos não vais longe. Lembra te da idade que já tens", "não sejas convencido", "enganaste-nos" e "não deixes que esses minutos de fama te subam à cabeça" são apenas alguns exemplos dos comentários deixados pelos seguidores de Miguel.

