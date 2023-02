Os rumores foram finalmente confirmados. Chegou ao fim o namoro de Bárbara Parada e Miguel Vicente, o casal que se conheceu na última edição do 'Big Brother'.

A confirmação foi feita pela antiga participante do reality show da TVI no Instagram. "Sim, a minha relação terminou. Não namoro com o Miguel", começou por escrever Bárbara.

"O porquê de termos terminado? Isso só a nós nos diz respeito e não dissemos a ninguém portanto tudo o que lerem não passam de teorias. Se alguma vez eu pensei nisto, não, nunca", acrescentou a jovem de 21 anos.

"Na revista Cristina, o Miguel foi confrontado com uma pergunta sobre o possível fim do nosso relacionamento à qual ele respondeu 'não é algo que me tenha passado pela cabeça, mas é óbvio que pode acontecer'. Uma resposta plausível no entanto eu, talvez pela minha inocência dos 21 anos, nunca pensei que pudesse acontecer. Aconteceu", disse ainda Bárbara antes de garantir que continua a acreditar no amor e que se apaixonou "muito" por Miguel.

"Falarei por mim e não pretendo nem vou falar do Miguel. Sou conhecida por nunca descer do salto e assim continuarei. A única coisa que vos digo e que ele sabe é que desejo que conquiste tudo o que quer para a sua vida e seja feliz. Agora o meu foco sou finalmente eu. Para eu conseguir seguir mais facilmente em frente agradeço mesmo que tentem não mostrar me mais imagens, vídeos nossos a forçar a nossa reconciliação. Como devem calcular (e não querendo vitimizar-me) admito que já tive dias mais felizes e com esses pequenos gestos de vossa parte irei reencontrar me mais rapidamente", fez notar também Bárbara Parada.

Numa última story, a antiga concorrente do 'Big Brother agradeceu aos fãs pela oferta de um "salto de paraquedas com direito a tudo" para ambos, ainda antes do fim da relação.

Também Miguel Vicente já reagiu ao fim do relacionamento: "Para aqueles que me

estimam e que me apoiam e se preocupam comigo. Passo aqui para vos dizer que infelizmente a relação entre mim a Bárbara terminou. Obrigado a todos os que apoiar-me e que continuam sempre cá. Tudo o que forem especulações externas a esta mensagem que escrevo não é real. Peço só respeito ao meu espaço e tempo. O Miguel de sempre continua sempre para sempre com vocês".

Confira na galeria as stories publicadas por Bárbara Parada e Miguel Vicente no Instagram.

