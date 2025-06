Miguel Azevedo foi esta sexta-feira, 6 de junho, um dos convidados especiais do programa 'Dois às 10', da TVI.

O músico marcou presença no formato matutino para falar sobre o casamento recente com a companheira de longa data e ainda abrir as portas da casa onde 'vive' durante a sua digressão de verão.

"A minha paz de espirito arranca daqui e depois vamos par ao palco", notou ao mostrar a autocaravana que comprou propositadamente para andar de norte a sul do país com a família, a mulher e os filhos, durante os seus espetáculos.

"Comprámos isto de propósito para termos conforto na estrada", disse ainda numa reportagem transmitida no programa da TVI

