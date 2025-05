Miguel Azevedo partilhou nas suas redes sociais novas fotografias do casamento com Tatiana Lopes.

Depois de um período separados, o músico e a antiga bailarina decidiram oficializar o amor que os une.

"A.M.O.R. Uma viagem nova e única, unidos na melhor versão que pode existir. Base sólida", declarou Miguel Azevedo ao mostrar as imagens, agora disponíveis na galeria.

O músico e antigo concorrente do 'Big Brother Famosos' deu o nó no último sábado, 17 de maio. A festa contou com diversos convidados famosos, entre eles Marco Costa e a namorada - Carolina Pinto.