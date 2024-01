Mickey Cottrell morreu no passado dia 1 de janeiro, aos 79 anos, segundo informação divulgada pela irmã, Suzie Cottrell-Smith, através de um comunicado enviado ao Deadline.

O ator e produtor havia sido diagnosticado com Parkinson e acabou por morrer no hospital onde se encontrava internado, em Los Angeles, Estados Unidos da América.

Cottrell deu vida à personagem Chanceler Alrik em duas séries do universo 'Star Trek', intituladas 'The Next Generation' e 'Voyager'.

