Nigel Lythgoe está a ser acusado de ter agredido sexualmente duas mulheres. O caso remonta há mais de 20 anos e tudo terá acontecido no âmbito de um reality show.

As alegadas vítimas participaram no programa 'All American Girl', exibido em 2003, e que tinha Lythgoe como produtor.

O TMZ teve acesso ao processo e neste as mulheres acusam Nigel Lythgoe de aparecer sem convite nos camarins e de lhes dar "palmadas e apalpar" o rabo.

Uma das acusadoras refere que Nigel insistiu repetidamente para que os dois fizessem sexo e que o produtor chegou mesmo a tentar beijá-la, o que ela recusou de imediato. A segunda alegada vítima refere que foi ser empurrada por Nigel contra um piano e que este forçou um beijo.

Nigel Lythgoe, de 74 anos, enfrenta agora um processo que inclui várias acusações, tais como agressão sexual, agressão, assédio sexual, imposição intencional de sofrimento emocional e negligência.

O produtor, que também foi jurado do programa 'Achas Que Sabes Dançar', foi ainda recentemente acusado de agressão sexual por Paula Abdul. Os dois cruzaram-se no programa 'Ídolos'.

Leia Também: Cantora Paula Abdul acusa produtor de American Idol de agressão sexual