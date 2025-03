Joe Gatto, estrela do programa de comédia 'Impractical Jokers', foi acusado de agressão sexual por uma mulher que atende pelo nome Joozyb nas redes sociais. O humorista nega as alegações.

A alegada vítima, que fez as revelações numa série de vídeos publicados no TikTok, tinha 19 anos na altura da suposta agressão, o ano de 2023.

Foi no passado dia 20 de março que Joozyb publicou um vídeo na rede social referida, alegando ter sido "agredida sexualmente por Joe Gatto, o 'Impractical Joker'". A jovem explicou que conheceu o comediante enquanto este atuava em Milwaukee, em setembro de 2023.

Além disso, mostrou as mensagens que trocou com Joe Gatto através do Instagram, antes do espetáculo, e também nas horas seguintes.

"Eu estava bêbeda, não sei, e ele estava a mandar-me mensagens com todas estas coisas", disse, afirmando que o humorista acabou por lhe enviar instruções sobre como chegar ao seu quarto de hotel, onde terá acontecido a agressão sexual.

Joozyb também partilhou uma imagem de uma nádega com hematomas, alegando que os mesmos decorreram da agressão. Veja aqui.

"Sim, ele agrediu-me sexualmente. Sim, ele tinha acabado de voltar com a mulher", escreveu a jovem noutra publicação.

De notar que, em 2021, Joe Gatto e a mulher, Bessy, anunciaram que se iriam separar ao fim de oito anos de casamento. No entanto, em 2023, o comediante revelou que os dois se tinham reconciliado. O casal tem dois filhos em comum.

Joe Gato já reagiu às acusações

O comediante, de 48 anos, reconheceu que não tomou uma boa decisão, mas nega as alegações de agressão sexual.

"Fiz um mau julgamento e, como resultado, violei a confiança das pessoas que mais amo", disse Gatto em declarações fornecidas ao USA TODAY no domingo, 23 de março. "Qualquer pessoa que me conheça sabe muito bem que eu não abusaria ninguém."

E acrescentou: "Trabalhar em mim mesmo é um processo contínuo, e agora vou tirar um tempo longe dos olhos do público para concentrar as minhas energias no que preciso."

