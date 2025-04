Russell Brand foi esta sexta-feira, 4 de abril, formalmente acusado de uma série de crimes sexuais.

As autoridades dão conta de que foram analisadas as evidências "após uma investigação sobre alegações feitas após a transmissão de um documentário do Channel 4, em setembro de 2023", tendo sido concluído que o comediante deveria ser acusado "de crimes como violação e agressão sexual".

De acordo com o comunicado da Polícia Metropolitana de Londres (MET), os crimes não são recentes, envolvem quatro mulheres e foram. alegadamente. cometidos entre 1999 e 2005.

O comediante deverá comparecer no tribunal de Westminster para uma primeira audiência na sexta-feira, 2 de maio de 2025.

