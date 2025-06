Jared Leto está a ser acusado de má conduta sexual por várias mulheres. O artista já reagiu e nega tudo.

Este sábado, dia 7 de junho, o Air Mail avançou com a informação de que nove mulheres alegam que o artista, de 53 anos, comportou-se de forma inadequada com as mesmas, quando algumas delas eram menores.

"É um segredo aberto há muito tempo", disse uma das alegadas vítimas, que preferiu manter o anonimato.

Entre as alegações, o artista está a ser acusado de fazer perguntas sexuais a uma jovem de 16 anos, de sair sem roupa de um quarto à frente de uma jovem de 17 anos e de expor e masturbar-se antes de colocar a mão de uma rapariga "nele".

A People relata que em declarações ao Air Mail, um representante do vocalista da banda Thirty Seconds to Mars nega "expressamente" todas as alegações.

Laura La Rue, uma mulheres que acusa Jared Leto, que em 2008 tinha 16 anos, recorda que conheceu o músico num evento solidário naquele ano. Diz ainda que foi contactada por email pelo artista antes de este a convidar para visitar o seu estúdio em abril de 2009. Além disso, conta que o cantor "flertou" com ela nessa altura.

Um representante de Jared Leto respondeu que as referidas "comunicações não tinham nada de sexual ou inapropriado" e que Laura La Rue, "mais tarde, candidatou-se para trabalhar como assistente pessoal" do músico. No entanto, Laura La Rue nega que se tenha candidatado para tal cargo.

Uma outra mulher afirma que tinha 16 anos em 2008 quando Jared Leto a abordou num café, em Los Angeles, e que "conseguiu" o seu número. Mais tarde, diz, o artista terá ligado para sua casa a meio da noite "com uma voz estranha", alegando que não sabia se na altura este "estava drogado".

O representante do cantor e ator respondeu a afirmar que Jared Leto "não bebe nem consome drogas há mais de 35 anos".

Mas não fica por aqui. A alegada vítima diz que, depois de recusar um convite para uma festa, o artista terá continuado a contactá-la e "as conversas tornaram-se sexuais".

Outra mulher, relata ainda o Air Mail, partilha que num encontro com Jared Leto, quando tinha 18 anos, "ele de repente tirou o pénis para fora e começou a masturbar-se". "Aproximou-se, pegou na minha mão e colocou em cima dele. Inclinou-se e disse: 'Quero que cuspas nela", relata.

Entre todas as acusações contra o artista, o seu representante negou as alegações.

Leia Também: "Rondas" de sexo... 'Ex' de Diddy revela detalhes sórdidos em tribunal