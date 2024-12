Sean 'Diddy' Combs foi acusado de pendurar uma mulher na varanda do 17.º andar do apartamento da ex-namorada, Casandra 'Cassie' Ventura.

Bryana 'Bana' Bongolan, noticia a revista People, colocou um processo contra o rapper, que atualmente está detido no Centro Metropolitano de Nova Iorque, enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual, extorsão e incentivo a redes de prostituição.

A designer pediu uma indemnização de 10 milhões de dólares, aproximadamente 9,5 milhões de euros, pelo stress emocional por que passou no incidente na varanda.

Um representante de Combs já negou as alegações. "Qualquer pessoa tem o direito de iniciar um processo, independentemente das provas que possam ou não existir. Desde o ano passado, a Sra. Bongolan demonstrou a intenção de processar o Sr. Combs e procurou uma representação legal para seguir as suas intenções. O Sr. Combs nega estas sérias alegações e está confiante de que, no final, não serão provadas".

Bongolan, que era melhor amiga de Cassie, relata que as duas estavam a dormir no apartamento da artista em setembro de 2016, quando Combs a confrontou na varanda.

"Ele agarrou-a, virou-a de costas a abusou dela ao apalpar-lhe os seios, enquanto ela gritava para a deixar em paz", lê-se na acusação. Quando Bongolan começou a defender-se, o rapper tê-la-á agarrado e colocado junto à varanda, enquanto gritava 'tu sabes o que car**** que fizeste!"

Nessa altura, a designer tentou "resistir", mas tendo em conta que o rapper tinha muito mais força, todos os esforços foram em vão. A agressão terminou quando Diddy a afastou da varanda e atirou-a contra uma mesa.

A queixosa nota que sofreu igualmente "terror e abuso" na relação profissional que mantinha com Combs.