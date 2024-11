O ator coreano Song Jae-rim morreu esta terça-feira, 12 de novembro, aos 39 anos. A informação foi confirmada pelas autoridades de Seul Seongdong.

De acordo com a mesma fonte, Song foi encontrado morto na sua casa, na capital sul-coreana.

"Por enquanto, não há evidências de crime", disse um porta-voz da polícia, de acordo com o The Korea Herald. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas o seu funeral será realizado no Yeouido St. Mary's Funeral Hall na quinta-feira, 14 de novembro.

O ator estreou-se na série dramática coreana de 2012, 'The Moon Embracing The Sun', antes de aparecer em vários dramas de televisão populares, incluindo 'Cool Guys', 'Hot Ramen', 'Inspiring Generation', 'Two Weeks' e 'Queen Woo'.

No cinema, o ator participou em vários filmes coreanos como 'Grand Prix', 'The Suspect' e 'Bait'. Mais recentemente, ele apareceu no musical 'La Rose De Versailles'. Foi a sua última apresentação em palco, que aconteceu em meados de outubro.

Leia Também: Morreu Tony Todd, ator de 'Candyman' e 'Final Destination'. Tinha 69 anos