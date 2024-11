Judith Jamison, diretora artística do Alvin Ailey American Dance Theater durante duas décadas, morreu aos 81 anos, no dia 9 de novembro.

De acordo com a CBS News, a aclamada bailarina morreu num hospital em Nova Iorque, rodeada pela família e amigos, vítima de doença prolongada.

Michelle e Barack Obama, no domingo, 10 de novembro, fizeram questão de homenagear a falecida bailarina através de uma publicação no Instagram.

"Judith Jamison era uma verdadeira visionária no mundo da dança", começou por escrever Michelle Obama na legenda da publicação. "Do Teatro Americano de Ballet ao Teatro de Dança Americano Alvin Ailey, ela quebrou barreiras e agitou almas com a sua graça e arte".

A publicação apresenta um carrossel com duas fotografias, nas quais Judith aparece em eventos coma família Obama.

"Ao longo dos anos, o Barack e eu assistíamos às suas peças para a empresa de Alvin Ailey sempre que podíamos - e muitas vezes levávamos as nossas meninas connosco para ver os seus presentes em exposição. Tivemos a sorte de a receber a si e aos seus dançarinos na Casa Branca para mostrar o seu talento extraordinário", prosseguiu a antiga primeira-dama dos EUA.

"Hoje, o espírito de Judith continuará vivo em todos os dançarinos que ela inspirou, em todas as peças que ela aperfeiçoou, em todas as audiências que ela moveu e elevou. O Barack e eu enviamos o nosso amor à sua família, aos seus dançarinos e a todos aqueles que a admiravam", concluiu.

Judith Jamison quebrou tabus de raça e género durante toda a sua carreira, tem fotografias, vídeos e uma escultura numa exposição sobre o trabalho da companhia Ailey no Museu Whitney de Arte Americana, em Nova Iorque.

