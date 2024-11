Um agente dos Serviços Secretos terá violado o protocolo ao convidar a sua então namorada para a casa de Barack Obama na praia, de acordo com informações reveladas num novo livro de memórias obtido pela ABC News.

Em 'Undercover Heartbreak: A Memoir of Trust and Trauma', a autora Koryeah Dwanyen afirmou que o agente - a quem ela se referiu pelo pseudónimo 'Dale' - a convidou para a propriedade do ex-presidente, no Havai, em 2022, enquanto ele e a antiga primeira-dama estavam fora.

"Ninguém vai saber", citou Dwanyen. "Se acontecer alguma coisa, eu sou o único que se pode meter em problemas".

No livro, que Dwanyen publicou por conta própria no dia 28 de outubro, ela também escreveu que 'Dale' sugeriu que eles fizessem sexo na casa de banho de Michelle Obama.

O chefe de comunicações dos Serviços Secretos dos EUA, Anthony Guglielmi, confirmou à ABC News que um incidente semelhante ao descrito no livro também tinha ocorrido mais tarde e que o agente em questão foi demitido do seu cargo.

"Embora os lesados não estivessem presentes no momento do incidente, essas ações foram uma violação inaceitável dos nossos protocolos, da confiança de nossos protegidos e de tudo o que defendemos", confirmou Anthony Guglielmi.

