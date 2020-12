Michelle Branch contou que sofreu recentemente um aborto espontâneo. Um momento difícil que foi partilhado com os seguidores da sua página de Instagram, onde publicou ainda algumas imagens que destacam o Natal.

Ao refletir sobre como o ano de 2020 foi difícil, sem se esquecer da explosão que ocorreu no centro de Nashville, no Natal, a cantora contou que para se juntar a todos estes momentos menos bons, "sofreu o seu primeiro aborto espontâneo".

Mas, apesar da trágica perda, a artista não deixou de fazer todos os esforços para comemorar a quadra natalícia com os familiares mais próximos.

Mesmo estando a viver um momento difícil, "colocou um batom e um vestido" e desfrutou desta época festiva com o marido, o baterista do Black Keys, Patrick Carney, a irmã Nicole e os dois filhos.

Na mesma publicação, fez ainda questão de destacar o quanto o apoio da família foi importante e a ajudou a superar os desafios que surgiram em 2020.

Recorde-se que Branch é mãe de Owen Isabelle Landau, de 15 anos, do casamento anterior com Teddy Landau, e em agosto de 2018 deu à luz o segundo filho, Rhys James Carney, fruto do casamento com Patrick Carney.

