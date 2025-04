A cantora Jazmine Sullivan tem vivido momentos desafiantes, como refletiu numa mensagem que partilhou nas redes sociais na comemoração do 38.º aniversário.

Além de ainda estar de luto pela morte da mãe, Pamela Sullivan, que partiu em junho de 2023, também sofreu um aborto espontâneo.

"Obrigada a todos pelos votos de feliz aniversário", começou por escrever a artista nas stories da sua página de Instagram, no dia 10 de abril.

"Este meu aniversário tem sido incrivelmente difícil, pois tenho pensado na minha mãe e sentido mais falta dela do que as palavras possam descrever. Além disso, percebi que estaria a segurar no meu filho de dois meses, que nunca cheguei a conhecer", partilhou.

"Preciso de dizer que fiquei muito mal. Ontem fiz uma massagem que me ajudou a aliviar um pouco a dor profunda que tenho vindo a sentir há algum tempo. Sou grata por isso. Também sou grata por muitos de vocês pensarem em mim e tirarem um pouco do vosso tempo para me escrever! É tudo tão lindo. Por favor, continuem a rezar por mim enquanto me curo das lutas da vida", completou.

© Instagram_jazminesullivan

