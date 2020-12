Nick Cannon foi pai pela quarta vez, como a companheira, Brittany Bell, anunciou no Natal, tendo partilhado algumas imagens no Instagram.

O casal deu as boas-vindas a uma menina, a pequena Powerful Queen Cannon.

"O melhor presente de todos. Fomos surpreendidos com... uma menina", começou por escrever Brittany na legenda das primeiras fotografias da bebé que o casal decidiu tornar públicas.

De seguida, Brittany acrescentou que a pequena nasceu na semana passada, "no momento perfeito para o Natal". Veja as imagens na galeria.

A menina é o segundo filho do casal, que já tem em comum o pequeno Golden, de três anos. O artista é também pai dos gémeos Moroccan e Monroe, de nove anos, do casamento anterior com Mariah Carey.

