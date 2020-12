Nasceu este domingo, dia 27, o filho de uma das mais populares influencers espanholas. Maria Pombo deu as boas-vindas a Martin, o primeiro bebé, fruto do casamento com Pablo Castellano.

Depois da revista Hola ter publicado fotografias de Maria a chegar à maternidade, a boa nova foi anunciada nas redes sociais na noite de ontem.

"Indescritível. O amor da minha vida chegou hoje pelas 18. Obrigada de coração a todos pelas vossas mensagens", foram as primeiras palavras da recém-mamã nas redes sociais.

Vale referir que Maria Pombo e Pablo Castellano estão juntos há vários anos e subiram ao altar em junho do ano passado. Recorde as fotos da boda aqui.

