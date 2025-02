MC Daniel e a sua noiva, Lorena Maria, foram pais pela primeira vez na madrugada de terça-feira, 18 de fevereiro. Porém, não foi só a notícia do nascimento de Rás que a imprensa deu conta. O look e até o corpo da noiva do artista foram alvos de críticas.

Os fãs do casal falaram do facto de Lorena ter escolhido um outfit pouco convencional, digamos, para sair da maternidade com o bebé recém-nascido.

A influencer usou um corpete branco de alças e uma camisa, estilo robe de noite, da mesma cor.

Na quarta-feira, Lorena já tinha reagido às críticas nas redes sociais, afirmando: "A felicidade que Deus nos deu está acima de qualquer pessoa podre, perdida e julgadora. Meu filho é lindo, meu homem é maravilhoso, minha família me ama, eu me amo. Me amo inchada, bagunçada, arrumada, pós-parida. Me amo em todos os momentos".

Por seu turno, MC Daniel também saltou em defesa da noiva esta quarta-feira, dia 19. O artista publicou o print de uma notícia que abordava este assunto e escreveu nas histórias do seu Instagram:

"Com um filho recém-nascido, após sete horas de tentativa de parto normal, depois de uma oscilação no coraçãozinho do nosso filho, decidiu pelo parto cesárea, está com pontos na barriga, no puerpério, tinha total direito de se estressar e retribuir os ataques que recebe todos dias, mas ela preferiu agradecer. Essa é Lorena Maria, minha noiva".

