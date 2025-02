MC Daniel foi pai pela primeira vez no passado dia 18 de fevereiro e tem estado envolvido em algumas polémicas. Agora, o artista brasileiro está receber inúmeras críticas por ter gravado um vídeo... de fralda.

As imagens em questão foram partilhadas pela noiva do cantor, Lorena Maria. No vídeo, a influencer surge sentada na sanita, enquanto MC Daniel afirma: "Ela está de fralda, eu também estou de fralda. Estamos juntos na alegria e na tristeza, com fralda ou sem".

Os internautas, porém, consideraram a publicação deselegante. "A mostrar a mulher num momento desses"; "Falta de respeito total para com a esposa"; "A maternidade está a ser tudo sobre ele"; ou "Que ridículo" foram alguns dos comentários.

Após ver estas reações, a influenciadora digital disse sentir-se cansada e que não tem vontade de publicar mais nada.

"É tão cansativo isso... Vontade de não postar mais nada, porque literalmente pegaram para Cristo um casal que está super feliz, um homem que faz de tudo pela sua família. Antigamente as pessoas eram atacadas, porque faziam merda, hoje você não precisa fazer nada, apenas viver", escreveu Lorena, mostrando o print de um dos comentários.

© Instagram

"Impressionante os comentários horríveis. Eu postei o vídeo, porque achei engraçado, o cara simplesmente faz de tudo por mim... Se é um homem que não tá nem aí, o povo cai em cima, se é um homem que faz de tudo, o povo cai em cima... Misericórdia. Mesmo que vocês ataquem à toa, ele é literalmente assim e não é só frente as câmaras não. E estamos muito felizes", concluiu.

