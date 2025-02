MC Daniel e a companheira, Lorena Maria, deram as boas-vindas ao primeiro filho, Rás, na madrugada de terça-feira, 18 de fevereiro.

De acordo com a revista Quem, a influencer de 25 anos teve o bebé por cesariana, após este apresentar oscilações dos batimentos cardíacos enquanto Lorena tentava dar à luz naturalmente.

MC Daniel falou sobre o momento emocionante. "Ela está com muitas dores. Foi emocionante. Só de lembrar, já dá uma emoção. Meu amor por ela aumentou 10 vezes mais, e agora entendo mais que mulher nunca foi ou será o sexo frágil. Aguentar o que uma mulher suporta, chega a ser desumano", afirmou.

Lorena também se emocionou ao recordar o parto e descreveu a experiência como intensa. "Foi bem difícil, mas foi maravilhoso e uma experiência incrível pra gente", rematou a influencer à saída da maternidade.

Numa publicação de Instagram, MC Daniel explicou o significado do nome do bebé.

"Bem vindo filhão do pai, meu carioquinha, bem vindo RÁS. 'RÁS' significa 'chefe', 'líder', inspirado no imperador da Etiópia, Rás Tafári. Principal representante do movimento religioso Rastafári, ele se tornou o símbolo de libertação para população africana", escreveu.