Michael Douglas contou com o apoio dos filhos mais novos, Carys, de 21 anos, e Dylan, de 23, no dia da exibição do seu novo documentário, 'America's Burning', em Nova Iorque.

O evento decorreu esta quarta-feira, dia 10 de julho, e ator, de 79 anos, posou ao lado dos jovens na passadeira vermelha.

Para a ocasião, os filhos do artista escolheram visuais com cores leves. Já Michael Douglas optou por um casaco e camisa de cor azul e calças cinzentas escuras. Veja as imagens da galeria.

De recordar que Carys e Dylan são fruto do casamento do ator com Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas é ainda pai de Cameron, de 45 anos, da relação passada com Diandra Luker.

