O rei Felipe VI juntou-se à mulher, Letizia, e às filhas, a infanta Sofia e a princesa Leonor, num evento que antecede a cerimónia dos Prémios Princesa de Girona.

A cerimónia decorre esta quarta-feira, em Lloret de Mar, mas a família real reuniu-se na véspera, esta terça-feira, para se encontrar com os vencedores anteriores do Prémio Princesa Girona. Como destaca a Hola, este ano o evento coincide com duas datas importantes, o 15.º aniversário da Fundação Princesa de Girona e os dez anos de Felipe VI no trono.

Mais uma vez, Letizia e as filhas não passaram despercebidas no que ao look diz respeito. A escolha foram elegantes visuais em tons leves. Veja nas imagens da galeria.