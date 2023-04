Como retirar um odor desagradável ou cheiro a comida num ápice? Helena Coelho resolveu experimentar uma dica que encontrou no TikTok e ficou surpreendida com o resultado.

"Vou dar-vos uma dica que vi no TikTok, que realmente funciona e que vou partilhar convosco", começou dizer no Instagram.

Depois de fazer sopa, a influencer colocou num tacho com água as bolinhas de cheiro que habitualmente colocamos na máquina de lavar a roupa. Enquanto a mistura fervia, o cheiro a sopa desapareceu por completo e, assegura, a casa ficou com um odor incrível.

"Funciona mesmo", garante Helena Coelho nas imagens, agora disponíveis na galeria.

