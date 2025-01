A influencer partilhou com os seguidores do TikTok que acordou com esta condição.

A influencer Helena Coelho está, a convite de uma grande marca de cosméticos, em Paris, onde tem ido a vários eventos. Nas redes sociais, a influencer tem partilhado alguns detalhes do dia-a-dia e, esta sexta-feira, 31 de janeiro, a partilha esteve relacionada com um assunto mais sério: a saúde mental. Helena disse aos seguidores que tinha acordado com um ataque de ansiedade. "Acordei em Paris, a trabalhar para uma marca que amo e que é gigantesca no mundo inteiro, a minha filha está em casa com o pai, está tudo maravilhoso. [...] Dormi muito bem, raramente tenho um momento só para mim [...] acordei com um ataque de ansiedade gigante, não sei porquê. Parecia porque o meu coração ia explodir a qualquer momento", referiu. A influencer revelou ainda que "costuma ter ansiedade matinal ao acordar com o barulho do despertador", referindo, nos comentários da publicação, que está a tentar ultrapassar isto. "É horrível, parece que vou ter um ataque cardíaco", assumiu Helena Coelho. @helenacoelhooo Ansiedade matinal não me larga nem em Paris som original - Helena Coelho