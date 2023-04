Depois de ter mostrado um vídeo da filha a despedir-se do primeiro ano de vida e a dar entrada no segundo aniversário, Helena Coelho voltou a assinalar a data na sua página de Instagram.

Numa outra publicação que fez na rede social, a maquilhadora reuniu vários momentos vividos junto da pequena Íris e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem que acompanha as imagens.

Após as partilha, foram várias as mensagens que recebeu de seguidores, colegas e amigos, entre eles figuras públicas, que também fizeram questão de dar os parabéns à pequena Íris. Veja ambas as publicações abaixo:

De recordar que a menina é fruto da relação de Helena Coelho com Paulo Teixeira.

