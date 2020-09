Recentemente, Deborah Secco não ganhou para o susto. Conforme a atriz brasileira partilhou com os seus seguidores nas redes sociais, a sua filha, a pequena Flor, partiu o braço. Na altura, Deborah ficou naturalmente aflita.

Contudo, parece que o pior momento já passou. Ainda hoje, dia 29, Deborah partilhou com os seus seguidores do Instagram um momento no qual se diverte com a menina.

"O nosso boletim médico informa: Maria continua com o gesso, mas passa bem!", brincou na legenda da publicação.

Ora veja!

