Deborah Secco e a sua filha, Maria Flor, de quatro anos, sofreram um valente susto esta segunda-feira. A menina sofreu uma queda e acabou por partir o braço.

Na sua conta oficial de Instagram, a atriz revelou o que aconteceu e mostrou-se de coração apertado.

"'Calma, mamãe! Nem tá doendo mais'. Meeeeu Deus, meu coração tá apertado demais com o 'look do dia' da Maria Flor. Uma queda boba e um gesso para chamar de seu. Quem é mãe sabe o quanto dói na gente", pode ler-se na legenda de uma imagem onde a menina surge já de gesso no braço.

