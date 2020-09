A SIC voltou a liderar as audiências de domingo e a conseguir deixar a TVI para trás, pelo menos com algumas das suas principais apostas. A informação é divulgada à imprensa através de um comunicado enviado às redações.

"A SIC ontem terminou o dia a liderar com 19.3% de share contra 16.9% de share da TVI e 11.4% de share da RTP1", informa a estação, dando conta de que Ricardo Araújo Pereira com ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha' conseguiu "o programa mais visto de ontem da televisão Portuguesa" - com 27.1% de share e 15.4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 457 mil e 100 telespetadores.

Certa de que a concorrência era feroz, a TVI resolveu jogar pelo seguro e colocou no ar a gala do programa 'Big Brother - A Revolução' depois de o programa 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' sair do ar.

E a verdade é que 'Big Brother' liderou logo a partir do primeiro minuto, com o bloco inicial a conquistar 12,8% de audiência e 24,5% de share contra dois segmentos de 'O Noivo É Que Sabe', de Cláudia Vieira.

Ainda no dia de domingo, a SIC venceu com 'Jornal da Noite', 'Fama Show' e 'Domingão'. Aliás, estes dois últimos formatos deram "a liderança absoluta da tarde" à estação. A perder ficou o programa 'Somos Portugal', da TVI.

