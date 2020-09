Sem que nada o fizesse prever, e até com alguma descrença por parte dos próprios apresentadores, a estreia do programa 'VivaVida' conseguiu fazer uma rasteira à SIC e liderar as audiências do horário entre as 15h00 e as 16h00 no passado sábado.

"Obrigada! 'VivaVida' foi líder na estreia! Próximo sábado, Ruben Rua e Helena Coelho regressam para lhe mostrar o melhor da vida, na sua TVI", anunciou a estação de Queluz de Baixo nas suas redes sociais.

Importa lembrar que à mesma hora na estação rival, a SIC, ia para o ar o programa 'Episódio Especial', com Sofia Cerveira.

