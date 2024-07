"A TVI é a televisão líder no primeiro semestre de 2024": é desta forma que o canal inicia um comunicado no qual revela que levou a melhor nos primeiros seis meses do ano.

"Junho confirmou o notável crescimento que a TVI tem vindo a registar. Foi a estação que mais cresceu face ao período homólogo de 2023: de 13,9% para 15,1%, ou seja, uma subida que ronda os 15% em termos de audiência média", informa-se ainda.

Segundo o comunicado, a TVI "conquistou 14 dos 30 dias do mês", enquanto que a SIC e a RTP ficaram-se pelos 10 e 6, respetivamente.

"Mesmo com menos um jogo do que o seu concorrente mais direto, a estação defendeu a sua situação de líder vencendo inclusive o horário nobre com 17,6% contra 17,3%, ficando inclusive à frente no principal target comercial", é referido.

"No semestre a TVI soma 15,3% de share contra 14,7% da SIC", sublinha-se.

Para esta vitória contribuíram a novela 'Cacau', o 'Big Brother', os jogos do Euro'2024 e 'A Sentença'.

"Num mês em que um novo canal de informação surgiu no mercado, a CNN Portugal reafirma a sua posição como a estação eleita pelos portugueses", realça-se ainda.

