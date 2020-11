John Travolta recorreu à sua página de Instagram para destacar uma data especial. O filho, Benjamin, completou mais um ano de vida esta segunda-feira, 23 de novembro.

“Feliz 10.º aniversário, meu maravilhoso Ben! Amo-te”, escreveu o ator, de 66 anos, na legenda da fotografia que publicou na rede social, onde aparece abraçado ao filho.

Uma partilha que recebeu vários comentários, com destaque para o da filha mais velha do ator, Ella, de 20 anos, que apenas reagiu com emojis em forma de coração.

De referir que este é o primeiro aniversário do pequeno Benjamin sem a mãe. A mulher de John, Kelly Preston, morreu há quatro meses após a luta contra o cancro da mama. Tinha 57 anos.

Leia Também: Três meses após morte da mulher, John Travolta comove fãs com homenagem