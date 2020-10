John Travolta emocionou os seus seguidores ao usar esta terça-feira, 13 de outubro, a sua conta oficial de Instagram para assinalar o aniversário da esposa, Kelly Preston, que morreu em julho deste ano.

No dia em que Kelly faria 58 anos de vida, o ator partilhou uma fotografia do casamento de ambos. A esta imagem, John Travolta juntou ainda uma fotografia do enlace dos seus pais - Salvatore Travolta e Helen Cecilia.

"Feliz aniversário, querida! Encontrei esta foto do casamento da minha mãe e do meu pai. Foi bom ver a nossa ao lado da deles. Com todo o meu amor, John", declarou o ator.

Kelly Preston, recorde-se, perdeu a vida a 12 de julho após uma batalha de dois anos contra um cancro da mama.

John Travolta e a mulher casaram-se em 1991 e juntos tiveram três filhos: Ella Bleu, de 20 anos, Benjamin, de 10, e Jett, que faleceu aos 16 anos (em 2009) na sequência de uma crise epiléptica.

Leia Também: Morreu um dos elementos fundadores dos Santamaria. Tinha 48 anos